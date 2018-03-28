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بالفيديو.. بلاغ لوزارة التجارة يقود إلى ضبطية خطيرة في جدة

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تواصل – فريق التحرير:

كشف عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عن تمكن الفرق الرقابية بالوزارة من ضبط مطبعة ضخمة تزوّر علامات تجارية متعددة لسيارات ومواد تجميل وتطبع كتب ممنوع تداولها، وكذلك تطبع مصاحف من دون ترخيص.

وقال الحسين في تغريدة له على “تويتر”: “بلاغ وصل لحساب وزارة التجارة في  ” الفيس بوك ” قادنا لهذه الضبطية الخطيرة”.

ونشر الحسين مقطع فيديو للضبطية، والذي أظهر وجود مطبعة ضخمة غير مرخصة في جدة، كانت تزوّر علامات تجارية متعددة لقطع غيار سيارات ومواد تجميل، وأيضاً مصاحف ويتم امتهانها من عمالة متستر عليها.

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