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رئيس كوريا الشمالية يتعهد للصين بنزع السلاح النووي

رئيس كوريا الشمالية يتعهد للصين بنزع السلاح النووي
لزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون
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تواصل – واس :

أبلغ رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون الرئيس الصيني شي جينبينج خلال زيارة لبكين أن بلاده “ملتزمة بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية”.

وقال كيم وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) :”إن كوريا الشمالية راغبة في إجراء حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وعقد قمة بين البلدين”.

وأضاف: “يمكن حل قضية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية إذا استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا بحسن النية، وأوجدت جوًا من السلام والاستقرار مع اتخاذ تدابير تدريجية ومتزامنة لتحقيق السلام”.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في بيونج يانج أن الرئيس الكوري الشمالي دعا نظيره الصيني لزيارة بلاده ووعد الرئيس الصيني بتلبية الدعوة.

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