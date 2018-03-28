افتتاح مشروع تأهيل بئر زمزم والمنطقة المحيطة به في الحرم (صور)

تواصل – فريق التحرير:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ، مساء أمس ،حفل افتتاح مشروع تأهيل بئر زمزم والمنطقة المحيطة به في الحرم المكي .

وأكد الأمير خالد الفيصل أن مشروع تأهيل بئر زمزم الذي يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير وتنمية مكة المكرمة، ما كان لينجز في فترة وجيزة بإتقان لولا توفيق الله ثم الجهود المتميزة لكل من ساهم في هذا المشروع، رافعا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على اهتمامه ومتابعته للمشروعات التي تخدم ضيوف الرحمن.

وقال سموه: ” باسمي واسم أخواني وأخواتي أبناء منطقة مكة المكرمة أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذا الإنجاز”.

وقدم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لرجال الأمن الذين رفعوا رأس كل من ينتسب لوزارة الداخلية , مضيفا ” شكرا لكم يا زملائي وأهنئ سمو وزير الداخلية على الدور الذي قمتم به خلال فترة المشروع الذي لا يقوم به إلا أمثالكم من الرجال “.

وخص سمو أمير مكة المكرمة ، وزارة المالية بالشكر كونها الجهة التي تشرفت بأن تكون مسؤولة عن هذا المشروع، وقال : “أشكر معالي وزير المالية ومساعديه وكل من ساهم في هذا المشروع، وأشكر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على جهده الكبير الذي تمثل في المتابعة والإشراف الداخلي على هذا المشروع الذي أنجز في فترة وجيزة لم تتجاوز الستة أشهر”.

ومن جانبه ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمةً قال فيها: بإسمي واسم أئمة وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يسرني أن ارحب بكم يا صاحب السمو والحضور الكرام في هذه المناسبة التاريخية، الأمسية الغراء والليلة البلجاء التي تزف فيها المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للأمة الإسلامية وللعالم أجمع مشروعاً تاريخياً استثنائياً وهو مشروع تأهيل بئر زمزم والمناطق المحيطة به.

وأضاف الشيخ السديس أن هذا المشروع هو معلم من معالم هذا البيت العتيق، فشتان ما بين معاول الهدم والبناء التي تريد أن تهز أمننا فهذه البلاد المباركة حباها الله بنعمة الأمن والأمان وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

ووجه الرئيس العام الشكر لكافة الجهات المعنية التي ساهمت بنجاح هذا المشروع ممثلةً في وزارة المالية وأمارة منطقة مكة المكرمة.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل عدداً من الجهات المعنية المساهمة في هذا المشروع ومن ضمنها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والذي تسلمها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وعقب انتهاء مراسم الحفل قام سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بجولة تفقدية على المشروع واطلع عليه في صورته النهائية وذلك بعد استكمال جميع الأعمال التي مر بها وافتتاح صحن المطاف وإزالة كافة الحواجز، واستمع سموه في أثناء الجولة لشرح مفصل عن المراحل التي مر بها مشروع تأهيل بئر زمزم.