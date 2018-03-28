أبل تقدم أرخص جهاز آي باد في التاريخ!

تواصل – وكالات:

كشفت شركة أبل الأمريكية اليوم الثلاثاء عن إصدار جديد من الجهاز اللوحي آي باد بحجم 9.7 إنشات، بتحسينات داخلية فقط عن النسخ السابقة من نفس الحجم.

وتستهدف أبل من خلال الجهاز اللوحي الجديد لها قطاع التعليم بشكل رئيسي، حيث حصل الجهاز على مجموعة من التحديثات للتطبيقات التي تمكن من تسهيل العملية التعليمية عبر السماح للمعلمين بالوصول إلى واجبات الطلاب بسهولة.

وبحسب ما نشره موقع “تقنية 24″، فإن الجهاز الجديد يدعم تقنية القلم “ستيلوس”، ويمتاز بكاميرا بدقة 8 ميغابكسل، بالإضافة إلى قارئ البصمة، وإمكانية الاستمتاع بتعدد المستخدمين، وبطارية تدوم لقرابة 10 ساعات من الإستخدام المتواصل.

وأعلنت أبل أن الجهاز سيكون متاحاً بسعر خاص للجهات التعليمية بـ299 دولاراَ، بينما سيكون متاحاً بسعر أعلى للمستخدمين العاديين بـ329 دولاراً ويمكن شراؤه انطلاقاً من اليوم.