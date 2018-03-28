أبل تقدم أرخص جهاز آي باد في التاريخ!

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بأمر خادم الحرمين.. قراران لصالح المبتعثين والدارسين على حسابهم بالخارج

بأمر خادم الحرمين.. قراران لصالح المبتعثين والدارسين على حسابهم بالخارج

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

«الداخلية»: القبض على 32 مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف (فيديو)

«الداخلية»: القبض على 32 مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف (فيديو)

«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد

«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد

أبل تقدم أرخص جهاز آي باد في التاريخ!

أبل تقدم أرخص جهاز آي باد في التاريخ!
0

تواصل – وكالات:

كشفت شركة أبل الأمريكية اليوم الثلاثاء عن إصدار جديد من الجهاز اللوحي آي باد بحجم 9.7 إنشات، بتحسينات داخلية فقط عن النسخ السابقة من نفس الحجم.

وتستهدف أبل من خلال الجهاز اللوحي الجديد لها قطاع التعليم بشكل رئيسي، حيث حصل الجهاز على مجموعة من التحديثات للتطبيقات التي تمكن من تسهيل العملية التعليمية عبر السماح للمعلمين بالوصول إلى واجبات الطلاب بسهولة.

وبحسب ما نشره موقع “تقنية 24″، فإن الجهاز الجديد يدعم تقنية القلم “ستيلوس”، ويمتاز بكاميرا بدقة 8 ميغابكسل، بالإضافة إلى قارئ البصمة، وإمكانية الاستمتاع بتعدد المستخدمين، وبطارية تدوم لقرابة 10 ساعات من الإستخدام المتواصل.

وأعلنت أبل أن الجهاز سيكون متاحاً بسعر خاص للجهات التعليمية بـ299 دولاراَ، بينما سيكون متاحاً بسعر أعلى للمستخدمين العاديين بـ329 دولاراً ويمكن شراؤه انطلاقاً من اليوم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«أبل» توجه ضربة قاصمة إلى منافستها «سامسونج»

«أبل» توجه ضربة قاصمة إلى منافستها «سامسونج»

استراتيجية جديدة لـ«المياه» لتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة

استراتيجية جديدة لـ«المياه» لتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى خلال أسبوع

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى خلال أسبوع

خبير اقتصادي: انخفاض أسعار مواد البناء خلال 2018

خبير اقتصادي: انخفاض أسعار مواد البناء خلال 2018

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد
«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد
مضمار العلماء
تدوينات حرة

مضمار العلماء

المزيد
تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي
تقارير وحوارات

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>