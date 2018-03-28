شركات تأجير سيارات تطالب بموظف أجنبي واحد.. و«العمل» ترد

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كشفت مصادر أن لجنة النقل البري في غرفة محافظة جدة، طالبت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة بالسماح لمكاتب وشركات تأجیر السیارات بتوظیف موظف أجنبي واحد لتولي الأمور الفنیة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة تلقت عدة طلبات من مستثمرين في قطاع تأجیر السیارات بأن يتولى الأمور المتعلقة بالاستلام والتسلیم موظف أجنبي؛ لعدم توفر مواطنین لديھم خبرة في ھذا الأمر، مشیرة إلى أن وزارة العمل وعدتھم بدراسة طلبھم، بحسب”المدينة”.

يذكر أن وزارة العمل قد أصدرت قرارا بتوطین منافذ تأجیر السیارات، وحصر العمل فیھا على المواطنین فقط، مبینة أن القرار يشمل 4 مھن؛ وھي المحاسبة والإشراف والمبیعات والاستلام والتسلیم، وبدأ تطبیق القرار في الأول من شھر رجب الحالي.