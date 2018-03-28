صدور فاتورة الكهرباء.. والاستعلام من هنا

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أصدرت الشركة السعودية للكهرباء اليوم فاتورة الكهرباء الثالثة والتي تتضمن التعريفة الجديدة للكهرباء والتي تم تطبيقها مطلع العام الجاري.

وطبقًا للأوامر الملكية فقد تقرر أن يكون إصدار فاتورة الكهرباء للمواطنين في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بعد تثبيت موعد صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي والعسكري.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أطلقت منذ شهرين خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت.

وأعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، وتعديل التعريفة الكهربائية وبالفعل تم التطبيق اعتبارًا من فاتورة الكهرباء التي صدرت في 28 يناير الماضي.

ويمكن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء بعد التعرفة الجديدة عن طريق الدخول على هذا الرابط هنا