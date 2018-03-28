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«الأرصاد» تتوقع ارتفاعا في درجات الحرارة على معظم المناطق مع أتربة وغبار

«الأرصاد» تتوقع ارتفاعا في درجات الحرارة على معظم المناطق مع أتربة وغبار
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لحالة الطقس المتوقعة، اليوم الأربعاء، أن تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على نجران والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حائل، الجوف، القصيم والحدود الشمالية).

كما توقع تقرير الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً على شمال وشمال غرب المملكة، في حين تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير .

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