مغردون يطالبون بمعاقبة «المتحرش بالمذيعة»

تواصل – تبوك:

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة محاسبة الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحرش لفظياً على نحو «ساخر» ومسيء من مذيعة كانت تلتقي بمواطنين ومقيمين بعد نجاح الدفاع الجوي السعودي في التصدي للصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولو مقطع فيديو للشاب وهو يقوم بالتلفظ بعبارات تهكمية لا تتناسب مع أخلاقيات المجتمع ولا أهمية الحدث، بل وقيامه بتوثيق سوأته ونشرها على نحو مستفز، ما دفع بالكثير من نشطاء مواقع التواصل إلى المطالبة بملاحقته ومعاقبته وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وشدد المغردون على ضرورة محاسبته ليكون رادعاً لأمثاله ممن يساهمون في تقديم صورة سلبية غير حقيقية عن المجتمع الذي ينبذ مثل هذه التصرفات.