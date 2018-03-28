اتُهم بحيازة سلاح ومحاولة قتل وبرَّأته خِبرة القاضي.. التفاصيل كاملة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بأمر خادم الحرمين.. قراران لصالح المبتعثين والدارسين على حسابهم بالخارج

بأمر خادم الحرمين.. قراران لصالح المبتعثين والدارسين على حسابهم بالخارج

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

«الداخلية»: القبض على 32 مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف (فيديو)

«الداخلية»: القبض على 32 مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف (فيديو)

«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد

«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد

اتُهم بحيازة سلاح ومحاولة قتل وبرَّأته خِبرة القاضي.. التفاصيل كاملة

اتُهم بحيازة سلاح ومحاولة قتل وبرَّأته خِبرة القاضي.. التفاصيل كاملة
0

تواصل- متابعات:

كشفت يقظة قاض في المحكمة الإدارية بجدة، شهادة كيدية لشاهدين، وذلك بعد أن تقدم بها مدّعٍ من أجل اتهام خصمه بإشهار السلاح ومحاولة إطلاق النار عليه، على إثر خلاف بينهما على قطعة أرض تقع في شمال المحافظة.

وكشفت مصادر تفاصيل الواقعة التي تمثلت في أن المحكمة الإدارية بجدة تلقت دعوى قضائية يتهم فيها المدعي العام مواطنا بحيازته سلاحا دون ترخيص وتهديد مواطن آخر إثر خلاف بينهما على قطعة أرض، وبحضور المدعي استمع ناظر القضية لأقواله، حيث ادعى أن المتهم جاء إلى منزله وطلب منه مقابلته، وحينما فتح الباب شاهد المتهم أمامه وأخرج من جيبه سلاحا، وضغط على زناده في محاولة منه لإطلاق النار عليه، ولكن وجد أن المسدس ليس بداخله رصاص فقام على الفور بالهرب بسيارته، بحسب  “الوطن”.

حيثيات القضية
أشار المصدر إلى أن المدعي تقدم أمام المحكمة بورقة فيها شهادتان لشخصين ضد المتهم يشهدان أن المتهم أشهر سلاح على المدعي، وحاول الضغط عليه مرتين دون إطلاق النار، وذلك لوجود خلاف بينهما على أرض ثم فر هاربا بسيارته، وتم القبض عليه بعد تقديم بلاغ من قبل المدعي لشرطة، وباستجواب المتهم اعترف بوجود خلاف بينهما على أرض، ولكنه أنكر إشهاره السلاح.

مطالبات
أضاف المصدر أن المدعي العام طالب من المحكمة محاسبة المتهم، وذلك لتورطه في حمل سلاح غير مرخص ومحاولة إطلاق النار، مشيرا إلى أن المدعي العام أكد بوجود شهادة شهود مرفقة في ملف القضية تؤكد مضمون الدعوى، وطالب المدعي العام بأن ما قام به المتهم يعتبر مخالفا ومحرما شرعا ويعاقب عليه النظام، لذلك طلب المدعي العام من المحكمة إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة لقاء ما بدر منه إعمالا لمقتضى المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر.

الشهادة الكيدية
كشف المصدر أنه بعد سماع أقوال المدعي والمتهم ودراسة القضية، حيث أنكر المتهم حيازته السلاح، أما شهادة الشاهدين فقد أبطلتها المحكمة، وذلك لكتابتها بصيغة واحدة، والتوقيع عليها من قبل شخصين دون أن يتم إحضارهما أمام ناظر المحكمة للاستماع لشهادتهما، ما أدخلهما تحت الشهادة الكيدية ضد المتهم، لذلك حكمت الدائرة بعدم إدانة المتهم بتهمة حيازة السلاح غير المرخص وإشهاره على المدعي، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية وأخذ الحكم الصيغة النهائية الواجب النفاذ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خادم الحرمين يصدر أمره بترقية وتعيين 24 قاضياً في ديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمره بترقية وتعيين 24 قاضياً في ديوان المظالم

قانوني يحذر: نشر أسماء الشركات المحتالة من صلاحيات القضاء فقط

قانوني يحذر: نشر أسماء الشركات المحتالة من صلاحيات القضاء فقط

«إن خرجَتْ من السجن سأقتلها».. والد يتوعد ابنته

«إن خرجَتْ من السجن سأقتلها».. والد يتوعد ابنته

قاضٍ سابق: لمحكمة التنفيذ تقسيط الدَّيْن للمعسِر دون موافقة الدائن

قاضٍ سابق: لمحكمة التنفيذ تقسيط الدَّيْن للمعسِر دون موافقة الدائن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد
«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد
مضمار العلماء
تدوينات حرة

مضمار العلماء

المزيد
تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي
تقارير وحوارات

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>