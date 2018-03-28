تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء طالب على معلمه بالمدينة

تواصل – المدينة المنورة:

أودعت شرطة منطقة المدينة المنورة الطالب المعتدي على معلمه، وتسبب في شج رأسه بحجر، دار الملاحظة الاجتماعية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، أنه تم إيداع الطالب (حدث) الذي اعتدى على معلم في محافظة الحناكية دار الملاحظة الاجتماعية.

وأضاف أنه في يوم الأحد الماضي بُلّغ مخفر شرطة قرية الحسو التابع لمحافظة الحناكية من مستشفى الحسو العام بدخول شخص إثر تعرضه لإصابة بالرأس، وبانتقال المختصين للمستشفى تبين أن معلماً بمدرسة خالد بن حزام المتوسطة اعتدى عليه أحد طلبة المدرسة التي يعمل بها وذلك برشقه بحجر على رأسه، وإصابته بجرح قطعي حُددت مدة شفائه بسبعة أيام”.

وأشار القحطاني إلى أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحضار الطالب وإيقافه بدار الملاحظة الاجتماعية، وإرسال كامل أوراق القضية للنيابة العامة في المحافظة.