استنفار في «صحة جدة» لمواجهة «حمى الخرمة»

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة الاستنفار في جميع مستشفياتها، خوفاً من ظهور حالات إصابة بمرض حمى الخرمة، الذي اكتسب اسمه من محافظة تقع جنوب مكة المكرمة، ظهرت فيها أولى حالات الإصابة قبل أكثر من عقدين، لتسجل خلال السنوات الماضية حوالى 40 إصابة.

وأكدت «صحة جدة»، في تعميم وزعته على المستشفيات، أهمية سرعة التبليغ عن أي اشتباه بـ«حمى الخرمة»، ولاسيما الفئة الأكثر عرضه للإصابة بالمرض، مثل الرعاة، وتجار المواشي، ومن يتعاملون مع اللحوم النيئة، مثل الجزارين، وربات المنازل، وكذلك الحجاج عند ذبح الهدي، مبينة أن الدراسات الطبية لم تثبت الانتقال المباشر للمرض من إنسان إلى آخر.

وبحسب المعلومات؛ فإن حمى الخرمة تعد إحدى الحميات النزفية التي يتسبب فيها فايروس يحمل الاسم ذاته، وينتقل إلى الإنسان بواسطة حشرة القراد، ويمكن ان تنتقل من طريق الاتصال المباشر مع دم الحيوانات (الماشية)، أو التعامل مع لحومها وشرب الحليب غير المبستر أو مشتقاته.

ومن أهم طرق الوقاية من الإصابة أو انتقال العدوى بمرض حمى الخرمة التأكد من سلامة الماشية، وتجنب الاحتكاك غير الضروري معها، أو مع منتجاتها، وكذلك التعامل الحذر مع الماشية المريضة، وارتداء القفازات عند التعامل مع اللحوم النيئة في المنازل عند إعداد الطعام، وضرورة الكشف الدوري على المواشي، للتأكد من خلوها من القراد، واستعمال المبيدات الحشرية المناسبة وغير الضارة على الحيوانات. ويجب تحاشي شرب أي نوع من الحليب أو اللبن غير المبستر والمأخوذ مباشرة من المواشي.