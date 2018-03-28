استنفار في «صحة جدة» لمواجهة «حمى الخرمة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

«الداخلية»: القبض على 32 مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف (فيديو)

«الداخلية»: القبض على 32 مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف (فيديو)

«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد

«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد

قرار مهم لمجلس الوزراء عن رسوم العمالة الوافدة بقطاع المقاولات

قرار مهم لمجلس الوزراء عن رسوم العمالة الوافدة بقطاع المقاولات

استنفار في «صحة جدة» لمواجهة «حمى الخرمة»

استنفار في «صحة جدة» لمواجهة «حمى الخرمة»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة الاستنفار في جميع مستشفياتها، خوفاً من ظهور حالات إصابة بمرض حمى الخرمة، الذي اكتسب اسمه من محافظة تقع جنوب مكة المكرمة، ظهرت فيها أولى حالات الإصابة قبل أكثر من عقدين، لتسجل خلال السنوات الماضية حوالى 40 إصابة.

وأكدت «صحة جدة»، في تعميم وزعته على المستشفيات، أهمية سرعة التبليغ عن أي اشتباه بـ«حمى الخرمة»، ولاسيما الفئة الأكثر عرضه للإصابة بالمرض، مثل الرعاة، وتجار المواشي، ومن يتعاملون مع اللحوم النيئة، مثل الجزارين، وربات المنازل، وكذلك الحجاج عند ذبح الهدي، مبينة أن الدراسات الطبية لم تثبت الانتقال المباشر للمرض من إنسان إلى آخر.

وبحسب المعلومات؛ فإن حمى الخرمة تعد إحدى الحميات النزفية التي يتسبب فيها فايروس يحمل الاسم ذاته، وينتقل إلى الإنسان بواسطة حشرة القراد، ويمكن ان تنتقل من طريق الاتصال المباشر مع دم الحيوانات (الماشية)، أو التعامل مع لحومها وشرب الحليب غير المبستر أو مشتقاته.

ومن أهم طرق الوقاية من الإصابة أو انتقال العدوى بمرض حمى الخرمة التأكد من سلامة الماشية، وتجنب الاحتكاك غير الضروري معها، أو مع منتجاتها، وكذلك التعامل الحذر مع الماشية المريضة، وارتداء القفازات عند التعامل مع اللحوم النيئة في المنازل عند إعداد الطعام، وضرورة الكشف الدوري على المواشي، للتأكد من خلوها من القراد، واستعمال المبيدات الحشرية المناسبة وغير الضارة على الحيوانات. ويجب تحاشي شرب أي نوع من الحليب أو اللبن غير المبستر والمأخوذ مباشرة من المواشي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصحة»: لا أدلة علمية حول علاج زيت الزعتر للشعب الهوائية

«الصحة»: لا أدلة علمية حول علاج زيت الزعتر للشعب الهوائية

«الصحة» ترشح 437 متقدماً ومتقدمة لوظائفها الشاغرة

«الصحة» ترشح 437 متقدماً ومتقدمة لوظائفها الشاغرة

بالفيديو.. مداهمة مطبعة لتزوير العلامات التجارية والمصاحف في جدة

بالفيديو.. مداهمة مطبعة لتزوير العلامات التجارية والمصاحف في جدة

أمانة جدة تكشف حقيقة إزالة «ميدان السارية»

أمانة جدة تكشف حقيقة إزالة «ميدان السارية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد
مضمار العلماء
تدوينات حرة

مضمار العلماء

المزيد
تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي
تقارير وحوارات

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

المزيد
وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟
مقالات

وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>