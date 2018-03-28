استخراج «كتلة شعر» من أمعاء طفلة ‎بالأحساء (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

«الداخلية»: القبض على 32 مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف (فيديو)

«الداخلية»: القبض على 32 مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف (فيديو)

«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد

«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد

قرار مهم لمجلس الوزراء عن رسوم العمالة الوافدة بقطاع المقاولات

قرار مهم لمجلس الوزراء عن رسوم العمالة الوافدة بقطاع المقاولات

استخراج «كتلة شعر» من أمعاء طفلة ‎بالأحساء (فيديو)

استخراج «كتلة شعر» من أمعاء طفلة ‎بالأحساء (فيديو)
0

 

تواصل – الأحساء:

نجح استشاري الجراحة العامة بمستشفى الموسى التخصصي بالأحساء، حامد بن عبدالله الودعاني، في استخراج كتلة شعر من معدة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد عملية جراحية معقدة.

وقال “الودعاني”، في مقطع فيديو بثه عبر قناته بموقع “يوتيوب”، أنه تم تنويم الطفلة قبل يوم من موعد العملية، حيث أبلغه ذووها بمعاناتها من فقدان الشهية والوزن وحالة من القيء جرّاء اعتيادها أكل شعرها وخيوط السجاد والموكيت.

ووثق المقطع لقطات استخراج الفريق الطبي بقيادة الودعاني لكتلة الشعر جراحيًا، حيث بدت وكأنها جسم لحيوان بحري متفحم ومتكلس.

وحذّر “الودعاني”، الآباء والأمهات من عدم الانتباه لما يضعه الأطفال في الفم الذي يعتبرونه مكانًا آمنًا لحفظ الأشياء التي  تصل إليها أيديهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مدني الطائف ينقذ طفلة احتُجزت داخل غسالة

مدني الطائف ينقذ طفلة احتُجزت داخل غسالة

بعد أسبوع من الآلام.. إنقاذ طفلة ابتلعت «بطارية» في القريات

بعد أسبوع من الآلام.. إنقاذ طفلة ابتلعت «بطارية» في القريات

«الصحة» تستدعي مسؤولي مجمع طبي استغل طفلة في إعلان

«الصحة» تستدعي مسؤولي مجمع طبي استغل طفلة في إعلان

خبير طقس يتوقع: كتلة هوائية باردة وغبار على هذه المناطق

خبير طقس يتوقع: كتلة هوائية باردة وغبار على هذه المناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد
مضمار العلماء
تدوينات حرة

مضمار العلماء

المزيد
تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي
تقارير وحوارات

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

المزيد
وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟
مقالات

وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>