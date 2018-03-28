استخراج «كتلة شعر» من أمعاء طفلة ‎بالأحساء (فيديو)

تواصل – الأحساء:

نجح استشاري الجراحة العامة بمستشفى الموسى التخصصي بالأحساء، حامد بن عبدالله الودعاني، في استخراج كتلة شعر من معدة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد عملية جراحية معقدة.

وقال “الودعاني”، في مقطع فيديو بثه عبر قناته بموقع “يوتيوب”، أنه تم تنويم الطفلة قبل يوم من موعد العملية، حيث أبلغه ذووها بمعاناتها من فقدان الشهية والوزن وحالة من القيء جرّاء اعتيادها أكل شعرها وخيوط السجاد والموكيت.

ووثق المقطع لقطات استخراج الفريق الطبي بقيادة الودعاني لكتلة الشعر جراحيًا، حيث بدت وكأنها جسم لحيوان بحري متفحم ومتكلس.

وحذّر “الودعاني”، الآباء والأمهات من عدم الانتباه لما يضعه الأطفال في الفم الذي يعتبرونه مكانًا آمنًا لحفظ الأشياء التي تصل إليها أيديهم.