يضم 11 ألف وحدة.. تنفيذ أول مشروع إسكان تعاوني بالرياض قريباً

تواصل – الرياض:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الأول للإسكان والإسكان التعاوني الدولي الدكتور عبد الله الشدادي، عن تنفيذ أول مشروع إسكان تعاوني بالرياض يتضمن 11 ألف وحدة سكنية، إلى جانب المباحثات الجارية مع وزارة الإسكان لإنجاز مشروع يتجاوز 2000 وحدة سكنية.

وأضاف أن الجمعية تستهدف أيضا مشاريع استيراد وبيع مواد البناء والتعمير، إدارة وتشغيل الأملاك والعقار، صيانة المباني والعقارات، إبرام العقود الخاصة بالعقارات، شراء واستئجار الأراضي، تطوير الأراضي والمخططات، التطوير العقاري للمساكن والمبان، بالإضافة إلى استئجار وبناء الوحدات السكنية والمكاتب والمحلات والأسواق.

وأوضح الشدادي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تأسيس الجمعيات التعاونية الإسكانية، ومنها عدم وجود أراض تُمنح من الدولة وضعف التمويل الذاتي والدعم المالي الرسمي من الحكومة للجمعيات، وضعف قدرة الجمعيات على توفير متطلبات واشتراطات الاستفادة من التسهيلات المالية والعينية والمزايا النظامية والإجرائية التي أقرتها الدولة، وضعف مساهمات البنوك في الدعم المالي للجمعيات.

وتابع أن الملتقى الأول للإسكان والإسكان التعاوني الدولي سينطلق خلال الفترة 6-8 صفر 1440هـ الموافق 15-17 أكتوبر 2018م، بمشاركة إستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، وبدعم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى جانب الجمعيات التعاونية الإسكانية الداخلية والخارجية وشركات ومؤسسات العقار وأدوات البناء والتشييد.