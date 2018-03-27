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«حساب المواطن» يوضح حالات التسجيل للفرد الأعزب الأكبر من 18 عاماً

«حساب المواطن» يوضح حالات التسجيل للفرد الأعزب الأكبر من 18 عاماً
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تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَ برنامج “حساب المواطن”، الْيَوْم الثلاثاء، حالات التسجيل للفرد الأعزب البالغ من العمر أكبر من 18 عاماً، وذلك من خلال إنفوجرافيك تم نشره عبر صفحة البرنامج بموقع “تويتر”.

وبيّن “حساب المواطن” أن أمام الفرد البالغ من العمر أكبر من 24 عَاماً خيارين، وهما، التسجيل بحساب مستقل دون أن يُطلَب منه مَا يثبت استقلاليته، أو التسجيل كـ”تابع” مع رب الأسرة.

ولا يحق للفرد البالغ من العمر أقل من 24 عَاماً والذي يسكن مع أسرته، التسجيل فِي حساب مستقل ويضاف كـ”تابع” مع رب الأسرة.

فيما يسمح له التسجيل بحساب مستقل فِي حَالَة مَا إذا كان يسكن فِي سكن مستقل، ولكن يتوجب عليه إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات استقلاليته.

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