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مقيم يشتري بلاطة «سيراميك» على أنها هاتف «آيفون 6»

مقيم يشتري بلاطة «سيراميك» على أنها هاتف «آيفون 6»
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تواصل – جازان:

اشترى مقيم يمني هاتف آيفون بمبلغ 600 ريال فِي جازان، ليتفاجأ بَعْدَ ذَلِكَ عند فتح عبوة الهاتف بأن داخلها قطعة من السيراميك، وليس الهاتف.

وتمكن شخص من خداع المقيم اليمني الذي يعمل فِي مجال غسل الملابس، عندما عرض عليه فِي محل عمله هاتفاً من نوع آيفون 6 وشرح له كَافَّة إمكاناته، مُسْتَغِلاً الشبه الكبير مع خلفية الجهاز المصنوعة من السيراميك، وبعد إلحاح من المقيم دفع له 600 ريال نظير الهاتف.

إلا أن المفاجأة الكبرى عندما قَامَ الشخص المحتال بإِعْطَاء كيس بالهاتف الجديد للمقيم اليمني ورحل، ليفتح الكيس ويجد فيه بلاطة سيراميك، وَفْقاً لـ”عُكَاظ”.

وعَلَى الْفَوْرِ، لجأ المقيم لشرطة جازان، التي تَمَكَّنَت لاحقاً من الإِطَاحَة بالمحتال الذي تبين أنه ضمن تشكيل عصابي يمتهن عمليات النصب والاحتيال من خلال بيع الجوالات.

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