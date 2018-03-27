مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

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تواصل – فريق التحرير:

قال مساعد محافظ مؤسسة التقاعد لشؤون المشتركين والمتقاعدين، سعود بن سليمان الجهني، إن هناك صعوبة في زيادة مرتبات المتقاعدين، وفقاً للدراسات الإكتوارية التي تجريها المؤسسة كل 3 سنوات.

وأوضح، خلال استضافته على فضائية “روتانا خليجية”، أن زيادة الرواتب للمتقاعدين تكون دائماً مع زيادة الرواتب التي يقرها ولاة الأمر للموظفين.

وبشأن وجود قرار بعلاوة سنوية على رواتب المتقاعدين قريباً، أبان الجهني أن أي قرار جديد بالتزامات مالية جديدة يتطلب تمويلاً إضافياً، خصوصاً أن ما يتم تحصيله من الاشتراكات والاستثمار لا يكفي الالتزامات.

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