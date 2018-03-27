رئيس الوزراء الصهيوني يدخل المستشفى بعد استجوابه في قضية فساد

تواصل – متابعات:

أعلنت وسائل إعلام صهيونية أنه جرى نقل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية.

وأضافت أن نتانياهو عانى من حمى شديدة، بعد أن خضع يوم الاثنين لاستجواب في إطار تحقيق بقضية فساد تورطت فيها شركة اتصالات رائدة في البلاد.

وتابعت وسائل الإعلام الصهيونية أنه قُبض على اثنين من المقربين لنتانياهو للاشتباه في تقديمهما تسهيلات لشركة “بيزك” للاتصالات بملايين الدولارات مقابل تغطية داعمة لرئيس الوزراء وأسرته من خلال موقعي “بيزك”، و”واللا” الإلكترونيين.

ونفى رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات في كل القضايا، قائلًا: إنه ضحية مطاردة ساحرات ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإطاحة به.

يذكر أن هذه تعد المرة الثانية، التي يستجوب فيها نتانياهو، الذي كان يشغل منصب وزير الاتصالات حتى العام الماضي، بشأن هذه القضية.