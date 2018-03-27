تعليقاً على «صواريخ الحوثي».. ولي العهد: محاولة بائسة أظهرت ضعفهم

تواصل – وكالات:

وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الصواريخ السبعة التي أَطْلَقَتها مِيلِيشْيَا الحوثي الانْقِلَابية على المَمْلَكَة بـ”المحاولة الأخيرة البائسة التي لم تظهر سوى أنهم ضعفاء”.

وفي تعليق له على الأمر، نقلته صَحِيفَة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قَالَ ولي العهد إن المَمْلَكَة تسعى لحل أزمة اليمن عبر عملية سياسية.

ويتواجد ولي العهد حَالِيّاً فِي الولايات المتحدة، فِي زيارة مُهِمَّة الْتَقَى خلالها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وعدداً من المسؤولين ورؤساء الشَّرِكَات الأمريكية الكبرى.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت 7 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المَمْلَكَة مساء الأحد الماضي، وقد أَسْفَرَت شظايا أحد الصواريخ عن مَقْتَل مقيم مِصْرِيّ.