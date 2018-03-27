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ولي العهد لـ«نيويورك تايمز»: يجب استبدال الاتفاق النووي الحالي مع إيران

ولي العهد لـ«نيويورك تايمز»: يجب استبدال الاتفاق النووي الحالي مع إيران
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تواصل – فريق التحرير:

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق النووي سيؤخر إيران لكن لن يمنعها من الحصول على أسلحة نووية.

وأضاف ولي العهد في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: أن تأجيل الحصول على “القنبلة النووية” ومشاهدة حصول إيران عليها يعني أنك تنتظر وصول الرصاصة إلى رأسك.

وتابع: أن السلاح النووي الإيراني بمثابة درع للسماح لهم بفعل ما يريدون في الشرق الأوسط، وكي يتأكدوا من عدم مهاجمتهم من أي أحد أو أنهم سيستخدمون أسلحتهم النووية.

وأشار إلى أنه يجب استبدال الاتفاق النووي الحالي بواحد يضمن أن لا تحصل إيران مطلقاً على سلاح نووي في الوقت الذي تتناول فيه أنشطة إيران الأخرى في الشرق الأوسط.

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