«الداخلية»: القبض على 32 مواطناً شاركوا في تجمع مخالف للأنظمة بالطائف (فيديو)

تواصل – واس:

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 9 / 7 / 1439هـ باشرت دوريات الأمن في محافظة الطائف تجمعاً لعددٍ من المواطنين أمام مقر المحافظة على إثر قيام لجنة إزالة التعديات في محافظة الطائف بإزالة استراحات غير نظامية أحدثها بعض المشاركين في التجمع، على أراض حكومية في طريق الشفا السياحي، وذلك بعد رفضهم التجاوب مع تعليمات البلدية المختصة المتضمنة عدم مشروعية إحداثاتهم وضرورة مبادرة كافة المخالفين بإزالتها.

ونظرًا لأن ما أقدم عليه هؤلاء يمثل تعدياً على المال العام بوضع اليد على أراض حكومية، وإصراراً على المخالفة بعدم الاستجابة لتعليمات البلدية المختصة بإزالة تعدياتهم خلال المهل الزمنية التي منحت لهم قبل مباشرة لجنة إزالة التعديات واجباتها ، ولأن تجمعهم المخالف للأنظمة والتعليمات فيه إثارة للفوضى وعدم إدراك للعواقب الوخيمة لما قد يترتب عليه من إخلال بالأمن ، وتعكير لصفوه ، فضلاً عما يمثله من أسلوب خاطيء لإيصال شكواهم للجهات المختصة.

وحفاظاً على النظام العام واستتباب السكينة، فقد باشرت الجهات الأمنية مسؤولياتها لردع مثل تلك التجاوزات والتصرفات اللامسؤولة، والقبض على (32) شخصا من متزعميها والمتورطين فيها، جميعهم سعوديون، وإحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، فيما تستمر المتابعة لقبض كل من يتبين تورطه في ذلك بأي شكل من الأشكال.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن الجهات الأمنية ستقف بكل حزم وصرامة أمام كل من يخالف الأنظمة والتعليمات ، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة المال العام بأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.