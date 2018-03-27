«التعليم» توضح النسبة الحقيقية للمباني المدرسية المستأجرة

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أكد مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوَزَارَة التعليم، أن نسبة المباني المدرسية المستأجرة إِلَى المباني الحُكُومِيَّة لا تتجاوز 22%.

جاء ذلك رداً على الصحفي نايف الحربي، حيث قَالَ فِي مداخلة مع برنامج الراصد على قَنَاة “الإخبارية”: إن 6 ملايين طالب وطالبة يدرسون فِي 34 ألف مدرسة بالمَمْلَكَة، مُضِيفاً أن 70% من المدارس فِي المَمْلَكَة مستأجرة.

وقال العصيمي فِي تَغْرِيدة عبر حسابه فِي “تويتر”، بقوله: “شكراً للزملاء فِي البرنامج.. أما نسبة المباني المدرسية المستأجرة إِلَى المباني الحُكُومِيَّة فلا تتجاوز ٢٢٪ وستنخفض مع بدء العام الدراسي القادم إن شاء الله”.