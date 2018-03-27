«سر مُرعب».. أب يستخدم طريقة غريبة للتأثير على ابنته (صورة)

تواصل – فريق التحرير:

بعد طلاقه من زوجته حصلت الأخيرة على حضانة ابنتهما، لتبدأ العلاقة بين الأب وابنته في التأثر رويداً رويداً، ويشعر الأب بابتعاد ابنته عنه، حيث يراها لمرات محدودة، ليقرر أن يلجأ لوسيلة غريبة تجلب له محبتها وحنانها، وهو “السحر الأسود”.

وضع الأب الخليجي، حسب صحيفة “البيان” الإماراتية، ورقة كتب عليها طلاسم كتبت بالحبر الأسود بعبارات غير مفهومة داخل قلادة أعطاها هدية لابنته.

لكن وبعد فترة شكت الأم في أمر القلادة، خاصة أن شكلها كان غريباً، لتقرر أن تتفحصها لتكشف بداخلها التعويذة التي وضعها الأب، فتقرر الاتصال بالشرطة سريعاً بعد أن أصابها الرعب.

واستدعت الشرطة الأب لتواجهه بتهمة استخدام السحر والشعوذة للتأثير على ابنته، لكنه أنكر الاتهامات في بادئ الأمر، قائلاً: إن ما بداخل القلادة رقية شرعية وضعها لابنته، لكن بمواجهته بالأدلة التي عثرت عليها الشرطة، اعترف الأب في الأخير بتهمته.