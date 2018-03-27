تعرّف على خطورة استخدام «بخاخات الكورتيزون» لفترة طويلة

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يستخدم بعض مرضى الأنف قطرات تحتوي على مادة الكورتيزون، لعلاج بعض الأمراض مثل التهاب الأنف التحسسي؛ الأمر الذي قد يستغرق مدة طويلة للعلاج؛ مما يسبب آثاراً جانبية بداخل الأنف.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور سمير الأشقر، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”: إن استخدام أدوية تحتوى على مادة الكورتيزون لفترة طويلة؛ يتسبب في انفجار شعيرات الدموية بداخل الأنف.

وأضاف “الأشقر”: “يؤدي ذلك أيضاً إلى نزيف خفيف؛ لذلك ننصح المريض في هذه الحالة بوقف العلاج لمدة أسبوع، ثم إعادة استخدام العلاج مرة أخرى”.

وتابع: تتكون حبوب بداخل الأنف لأسباب كثيرة منها الإصابة ببعض الأمراض مثل: السل، والزهري، وكما يسبب ضعف المناعة أيضاً الإصابة بقرح داخل الأنف.