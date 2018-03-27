6 توصيات من البنوك لمساعدة المواطن على سداد ديونه

تواصل – الرياض:

حددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية 6 توصيات؛ لمساعدة المواطن، في حال تنفيذها، على سداد ديونه.

وأوضح الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية على موقع التواصل تويتر، اليوم الثلاثاء، أنَّ هذه التوصيات هي كالتالي:

أولاً: وجود إرادة قوية؛ فالجزء الأصعب هنا هو اتخاذ قرار التخلص من بعض العادات المالية الخاطئة؛ لذا تحدَّ نفسك واجعل سداد ديونك يتصدر جميع أولوياتك لتتمكن من الوفاء بها في أسرع وقت ممكن، وتستفيد من دخلك في الأمور الضرورية الأخرى وتتمكن من ادخار جزء منه للمستقبل.

ثانياً: تجنب دفع رسوم إضافية؛ فالمال الذي تنفقه يعود عليك بالنفع مهما كان المبلغ بسيطاً؛ لذا إذا أردت الحصول على تمويل من جهات التمويل المرخصة، يجب عليك المقارنة بين أسعار المنتجات التمويلية المقدمة من تلك الجهات المختلفة، ومن أهمها مقارنة كلفة الأجل ومعدل النسبة السنوي (APR).

ثالثاً: زيادة المبلغ الشهري المخصص لسداد الديون، فلكي تتمكن من تسديد ديونك بأسرع وقت، قم بزيادة المبلغ الشهري الذي خصصته لسداد الديون، فعند زيادة مبلغ القسط الشهري تقل مدة تسديد القرض؛ وبالتالي عدم تكبد فوائد أكثر في حال زيادة مدة التسديد، لذلك ينصح بإعطاء الأولوية لسداد الديون مرتفعة التكلفة.

رابعاً: لا تكتفِ بسداد الحد الأدنى للبطاقات الائتمانية، وحاول سداد المبلغ المستحق لبطاقاتك الائتمانية كاملاً، عند استحقاق موعد السداد.

خامساً: استعن بمستشار مالي؛ ففي حال تغير وضعك المادي نتيجة انخفاض راتبك أو فقدانك لوظيفتك أو بلوغك سنّ التقاعد، أو وقوعك في أزمة مالية طارئة وعدم مقدرتك على سداد ديونك والتزاماتك المالية، قم بالاستعانة بمستشار مالي لتحليل وضعك المادي وإرشادك إلى التصرف السليم في مثل هذه الظروف.

سادساً: ابحث عن حلول وخدمات مصرفية مناسبة؛ وذلك حتى تتفادى تراكم الديون والالتزامات المالية، مع عدم اللجوء إلى جهات مالية غير مرخصة لسداد الديون.