ناقش 140 ملاحظة وشكوى.. «بلدي الرياض» يجمع المواطنين برؤساء بلديات الجنوب (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

قرار مهم لمجلس الوزراء عن رسوم العمالة الوافدة بقطاع المقاولات

قرار مهم لمجلس الوزراء عن رسوم العمالة الوافدة بقطاع المقاولات

«التحالف الأحمر».. تفاصيل مخطط أعلى سلطة إيرانية لاغتيال «الجبير» بواشنطن

«التحالف الأحمر».. تفاصيل مخطط أعلى سلطة إيرانية لاغتيال «الجبير» بواشنطن

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

ناقش 140 ملاحظة وشكوى.. «بلدي الرياض» يجمع المواطنين برؤساء بلديات الجنوب (صور)

ناقش 140 ملاحظة وشكوى.. «بلدي الرياض» يجمع المواطنين برؤساء بلديات الجنوب (صور)
0

تواصل – الرِّيَاض:

عقد المجلس البلدي لمَدِينَة الرِّيَاض لقاءه الأول مع رؤساء بلديات جنوب الرِّيَاض التي شَمِلَت بلديات الشفا، والعزيزية، والحائر، بِالإِضَافَةِ إِلَى الإدارات المساندة بالأمانة، وبحضور عدد من المواطنين والجهات الإعلامية، الاثْنَيْنِ الْمُوَافِق 9/7/1439هـ بمقر المجلس بحي الملز.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس المجلس خالد بن عبدالرحمن العريدي بالحضور، مُشِيراً إِلَى أهمية اللقاء الذي يجمع المواطنين برؤساء البلديات ومديري الإدارات المساندة بأمانة مَدِينَة الرِّيَاض، مُبَيِّناً أن اللقاء يَأْتِي انْطِلاقاً من أحد أبرز مرتكزات خطة المجلس لِهَذَا العام والمتمثل فِي “تفعيل المشاركة المجتمعية”.

وأَوْضَحَ العريدي أن خطة المجلس لِهَذَا العام شَمِلَت 120 نَشَاطاً يتركز 30 منها على التواصل الفعال مع المواطنين، مُضِيفاً أن اللقاء يهدف إِلَى تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات البَلَدِيَّة، من خلال جمع المواطنين مع رؤساء البلديات والإدارات المساندة لِمُنَاقَشَةِ الشكاوى والمقترحات والخروج بالتوصيات اللازمة حيالها.

ومع بداية فعاليات اللقاء، جرى استعراض الملاحظات المرصودة خلال الجولات التفتيشية لأحياء جنوب الرِّيَاض (الشفا والعزيزية والحائر)، وكذلك شكاوى المواطنين بعد الإعلان عن اللقاء مع رؤساء البلديات فِي وسائل التواصل، إِضَافَة إِلَى استعراض تقرير الأَعْمَال المنجزة فِي نطاق كل بَلَدِيَّة فيما يخص تحسين المشهد الحضري، فِي لقاء امتد لحوالي 4 ساعات، نوقش خلاله أكثر من 140 ملاحظة وشكوى من المواطنين.

وتولى رؤساء البلديات ومديرو الإدارات المساندة بأمانة مِنْطَقَة الرِّيَاض الإِجَابَة عَنْ مَا تم طرحه من شكاوى وملاحظات، حيث أكَّدَ رئيس بَلَدِيَّة الشفا المهندس نايف العيسى فِي سؤال حول مشكلة تزايد مصانع ومعامل البلاستك فِي صناعية الشفا أن هناك 300 ترخيص لمصنع ومعمل للبلاستك، ويتطلب إزالتها التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، فِي حين جاء رد المشاركين بضرورة مخاطبة أمير الرِّيَاض لحل إشكالية مصانع ومعامل البلاستك التي تساهم بشكل كبير فِي تلوث الهواء فِي الأحياء المحيطة بها، وتشكل خَطَراً على ساكنيها.

وبين العيسى أن نسبة إنجاز شبكة تصريف السيول فِي مِنْطَقَة الشفا بلغت 54% ويجري العمل على استكمال كامل الشبكة.

وفي سؤال حول حي المصانع بحي الشفا أَوْضَحَ رئيس بَلَدِيَّة الشفا أنه تَمَّت إِزَالَة جميع المصانع العشوائية، وتوسيع الشوارع المحيطة، وأن هناك لجنة مشكّلة لمتابعة تطوير الحي.

مِنْ جَانِبِهِ، أكَّدَ المهندس حمد الدريهم رئيس بَلَدِيَّة العزيزية مُتَابَعَة العمل فِي التقاطعات الرَئِيسِيّة فِي نطاق البَلَدِيَّة ومخاطبة وَزَارَة النقل لترسية المشاريع الكبيرة المتعثرة، مُبَيِّناً أن البَلَدِيَّة تسعى للعمل على نقل سوق الأغنام الرِّيَاض إِلَى خارج مِنْطَقَة العمران وَذَلِكَ لِما يتسبب فيه من إزعاج للسكان، لافتاً إِلَى إِقَامَة حَمْلَة لإخلاء العزاب من المَنَاطِق السكنية غير المخصصة لهم.

في حين أكَّدَ المهندس فلاح القحطاني رئيس بَلَدِيَّة الحائر قرب نقل مردم الحائر خلال أيام، مُضِيفاً أنه تم الترتيب لتهَيْئَة المردم وتحويله إِلَى حديقة عَامَّة.

وحول مشكلة جمع المخلفات من الأحياء أَوْضَحَ المهندس محمد القحطاني نائب مدير الإِدَارَة العَامَّة للنظافة أن الأمانة قدرت نسبة المخلفات مجهولة المصدر بـ 17 مليون متر مكعب كَاشِفاً عن حَمْلَة لإِزَالَة المخلفات تنفذها الأمانة بواقع 10 أَيَّام لكل نطاق بَلَدِيَّة.

وشهد اللقاء نقاشات وسجالات بين رؤساء البلديات ومديري الإدارات المساندة من جهة والمواطنين والإعلاميين من جهة أُخْرَى، حيث تولى رؤساء البلديات ومديرو الإدارات المشاركة فِي توضيح مَا تم طرحه من شكاوى وملاحظات، والتأكيد على استكمال المشاريع ومعالجة المشكلات والسلبيات والرفع للجهات المعنية عند الحاجة لذلك.

وجاءت أبرز الردود والتوضيحات من رؤساء البلديات الفرعية ومديري الأقسام بالتأكيد على القيام بحملة إخلاء المِنْطَقَة من العَمَالَة المخالفة والعشوائيات والسيارات المخالفة والتالفة والمهملة، كما تم التأكيد على إنجاز واستكمال مشاريع تصريف السيول بشكل كامل، والتأكيد على ضرورة التزام المقاولين بالجدول الزمني لإنهاء مشاريعهم وسحب المشاريع من المقاولين المتعثرين وسرعة طرحها من جديد، واعْتِمَاد الآلية الجديدة فِي ترسية مناقصات المشاريع مستقبلاً.

كما تم التأكيد على استكمال العمل بالمراكز الإدارية فِي البلديات الثلاث، وضبط العَمَالَة المخالفة التي تقوم برمي المخلفات فِي الأمَاكِن غير المخصصة لها، وإعادة تهَيْئَة المساحات الخَاصَّة للعوائل والأطفال.

وفي ختام اللقاء، اسْتَعْرَضَ رئيس المجلس البلدي بالرِّيَاض الأستاذ خالد العريدي عَدَداً من التوصيات التي من شأنها المساعدة فِي إِثْراء اللقاء وتحقيق أهدافه، مثل: القيام بجولات ميدانية فِي نطاق البلديات الفرعية المشاركة فِي اللقاء تضم رئيس البَلَدِيَّة وعدداً من أعضائها ومن يرغب فِي المشاركة من المواطنين، وذلك خلال 10 أَيَّام من تاريخ اللقاء لمتابعة مَا تم الاتفاق عليه ومتابعة المشكلات على أرض الواقع.

وكذلك تقديم تقرير من البَلَدِيَّة الفرعية خلال 10 أَيَّام من الآن لاستكمال الأَعْمَال المنجزة التي تبين خلال اللقاء عدم إنجازها، وتقديم ردود حول استكمال تعبئة جدول موضوعات التلوث البصري الذي نَصّ عليها تعميم مَعَالِي الوزير خلال 10 أَيَّام كذلك، إِضَافَةً إِلَى التنسيق لحَمْلَات مشتركة بين جميع الجهات المساندة لإبراز دور البَلَدِيَّة ودور المجلس، تتضمن إِزَالَة الصبات ومخلفات البناء ومعالجة بعض الأرصفة والسَفْلَتَة والحفر والتي يمكن إنجازها فِي وقت قصير.

وجدد العريدي شكره للحضور والذي أَسْهم فِي إِثْراء اللقاء، مُوَضِّحاً أن كل ثلاث بلديات يتم الانتهاء منها سوف يرفع تقرير بذلك لسمو أمير الرِّيَاض ومَعَالِي أمين الرِّيَاض؛ من أجل توفير الدعم اللازم، الذي لا يمكن تحقيقه من خلال المجلس أو أمانة الرِّيَاض، مُضِيفاً أن هذه البرامج المشتركة مع رؤساء البلديات تدخل ضمن أهداف المجلس فِي تحقيق التكامل مع أمانة مِنْطَقَة الرِّيَاض وإداراتها المساندة، وأن تقييم عمل رؤساء البلديات سيُضَمّن فِي معايير جائزة التميز البلدي التي يشرف عليها المجلس البلدي كأحد محاور التقييم لرؤساء البلديات فيما يتعلق بجائزة التميز البلدي.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ملك إسبانيا يصل إلى الرياض

ملك إسبانيا يصل إلى الرياض

شركة المياه تعلن انتهاء طفوحات الصرف الصحي بـ«حزم بالرياض»

شركة المياه تعلن انتهاء طفوحات الصرف الصحي بـ«حزم بالرياض»

مجلس الشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض

مجلس الشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد
مضمار العلماء
تدوينات حرة

مضمار العلماء

المزيد
تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي
تقارير وحوارات

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

المزيد
وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟
مقالات

وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>