سعودي يرفع دعوى قضائية للحصول على جنسية دولة عربية

تواصل – القاهرة:

رفع مواطن سعودي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فِي مصر؛ للمطالبة بمنحه الجنسية المِصْرِيّة.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مِصْرِيّة، لجأ مواطن يدرس فِي مصر يبلغ من العمر 21 عَاماً لمحكمة القضاء الإدارية للتظلم ضد قرار صادر من الإِدَارَة العَامَّة للهجرة والجوازات باعتباره سعودي الجنسية وعدم منحه الجنسية المِصْرِيّة.

وجاء فِي مضمون الدعوى: “أن المتظلم من قرار إِدَارَة الهجرة والجوازات تقدم بأوراق منحه الجنسية المِصْرِيّة لإِدَارَة الهجرة والجوازات ومعه مَا يثبت أنه مولود فِي مصر بتاريخ 1 أكتوبر 1996 بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وأن والدته مِصْرِيّة ووالده سعودي الجنسية، إلا أن مصلحة الجوازات والهجرة رفضت”؛ وَهُوَ مَا دَفَعَه للجوء للقضاء للحصول على الجنسية المِصْرِيّة.