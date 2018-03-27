«الصحة» ترشح 437 متقدماً ومتقدمة لوظائفها الشاغرة

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رشحت وَزَارَة الصحة 437 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الصحية، والتي أَعْلَنَت عنها بتاريخ 22 – 6 – 1439 هـ، ودعتهم إِلَى مُتَابَعَة موقع الوَزَارَة الإِلِكْتُرُونِيّ؛ لإنهاء بَاقِي الإِجْرَاءَات.

وكانت الوَزَارَة قد أَعْلَنَت عن 566 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط فِي المسميات الآتية: