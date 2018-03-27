حائل.. توحيد مسارات طريق الملك خالد والملك فيصل في هذه الأماكن

تواصل – فريق التحرير:

أَصْدَرَتِ الإِدَارَة العَامَّة للمرور بالتعاون مع أمانة حائل تَنْوِيهاً يشير إِلَى توحيد طريق الملك خالد من إشارة عقدة شرقاً، وَحَتَّى إشارة البرج، وكذلك توحيد مسار طريق الملك فيصل من طريق الملك عبدالعزيز غَرْباً حتى الدائري، وذلك اعْتِبَاراً من فجر الْجُمُعَة الْمُوَافِق 13 – 7 – 1439 هـ.

وقَالَت إِدَارَة المرور: إن ذلك القرار يَأْتِي فِي إطار التعاون بين إِدَارَة مرور حائل والأمانة، بما يُسْهِم فِي رفع مستوى السلامة المرورية وانسيابية الحركة.

وطَالَبَتِ الإِدَارَة الجميع أخذ الحيطة والحذر، ومراعاة تلك التعديلات أثناء قِيَادَة المركبات.