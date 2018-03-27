ولي العهد: اتفاق نفطي يجمع «أوبك» وروسيا لمدة 20 عامًا

تواصل- رويترز:

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تسعى لاتفاق طويل الأمد للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة بشأن قيود إنتاج النفط.

وقال ولي العهد: “نعمل للتحول من اتفاق على أساس سنوي إلى اتفاق لفترة عشرة أعوام إلى عشرين عاما”. وأضاف “لدينا اتفاق على الخطوط العريضة، لكن ليس على التفاصيل بعد”.

واستعانت السعودية بروسيا ومنتجين آخرين للتعاون في تقييد المعروض النفطي في 2017 بعد أن انخفضت أسعار الخام. وكان وزير الطاقة السعودي قال الأسبوع الماضي إن الرياض تأمل في تمديد الاتفاق إلى 2019.

وقال ولي العهد إن طرح نسبة 5% من شركة أرامكو النفطية السعودية قد يجري في نهاية 2018 أو أوائل 2019 بناء على أوضاع السوق.