مدرسة تكرم الطالب المثالي بقسيمة شراء قيمتها «1 ريال»

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ صورة لقسيمة شراء مقدمة لطالب هدية على تفوقه قيمتها 1 ريال فقط، بِحَسَبِ ما نشرته صفحة “نجران الْيَوْم” على تويتر.

وأَظْهَرَت الصورة المتداولة صورة قسيمة التفوق الدراسي كتب عليها عبارة: “مبروك حصلت على كوبون الطالب المثالي بصرف شيك من المقصف المدرسي بقيمة 1 ريال”.

وأبدى مُغَرِّدون استياءهم من القيمة المالية للجائزة والتي قد تفهم على أنها سخرية من تفوق الطالب، ولا تحفز مُطْلقاً على النجاح والتفوق، مؤكدين أن شهادة تقدير كانت أقيم بكثير من إِعْطَاء الطالب هذه الْهَدِيَّة.