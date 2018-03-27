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أعلى إغلاق لأسهم المملكة في 31 شهراً

أعلى إغلاق لأسهم المملكة في 31 شهراً
أرشيفية
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تواصل- وكالات:

قفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى أعلى مستوى في 31 شهرا مع ترقب قرار شركة “فوتسي راسل” بشأن ترقية مؤشر الأسهم السعودية إلى رتبة الأسواق الناشئة، ومن المرتقب صدور قرار المراجعة من “فوتسي راسل” يوم غد الأربعاء.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية، بجلسة اليوم الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 1.08% وبمقدار 85 نقطة إلى مستوى 7942 نقطة.

وللمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، يقترب مؤشر سوق الأسهم السعودية من مستوى 8000 نقطة، وهو مستوى مرتفع يأتي مدعوماً بالثقة الكبيرة التي يكتسبها السوق من انضمامه للمؤشرات الناشئة، وما ستوفره من تدفقات أجنبية من الاستثمارات المباشرة في السوق.

وأكد محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، أن ترقية السوق السعودي إلى الأسواق الناشئة بات مستحقاً، وانعكس كثير من مؤشراته في السوق خلال الفترة الأخيرة، وبدأ المستثمرون الأجانب بضخ استثمارات منذ فترة.

واعتبر العمران أن الرهان سيكون على المستثمرين النشطين لجذبهم بعد ترقية السوق، وبأرقام كبيرة جدا، موضحا أن الترقية ستجلب فرصة تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيم تتراوح بين 5 و8 مليارات دولار، بحسب “العربية”.

وقال العمران: إن حركة القطاع الخاص على الأرض سوف تنعكس في سوق الأسهم السعودية، فكثير من الشركات التي تسلمت عقوداً ضمن المشاريع المطروحة، سيكون لها نصيب من جذب المستثمرين المحليين والخارجيين؛ نظراً للميزانيات التوسعية على المشاريع في السعودية.

وأعلنت شركة “فوتسي راسل” أن سوق الأسهم السعودية “قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة” موضحة أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودي “خلال شهر مارس من العام 2018” وهو القرار المتوقع يوم غد.

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