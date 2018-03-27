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قرار مفاجئ من «تويتر» يكبد العملات الرقمية خسائر عنيفة

قرار مفاجئ من «تويتر» يكبد العملات الرقمية خسائر عنيفة
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تواصل – وكالات:

هبطت عملة “بيتكوين” الافتراضية في تعاملات الثلاثاء، بنسبة 6.74 بالمئة دون حاجز 8 آلاف دولار، على وقع حظر إعلانات العملات على “تويتر”.

وقالت شركة “تويتر” الأمريكية، إنها ستبدأ تنفيذ حظر لإعلانات تلك العملات الافتراضية اعتبارا من الثلاثاء، وسيشمل الحظر الإعلان عن الطرح الأولي للعملات، وعمليات التمويل الجماعي التي تستخدم لجمع المال من خلال تكوين عملات جديدة.

وانخفضت “بيتكوين” 6.74 بالمئة إلى 7925.7 دولار بقيمة سوقية عند 132.1 مليار دولار، ونزلت عملة “إيثريوم” بنسبة 12.67 بالمئة إلى 462.75 دولار.

كذلك، تراجعت عملة “ريبل” و”بيتكوين كاش”، بنحو 9.76 بالمئة و8.61 بالمئة، إلى 0.57 دولار و896.53 دولار، على الترتيب.

وتعاني العملات الإلكترونية من تضييق الخناق عليها، سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها أو عبر حرب تصريحات من كبار المسؤولين حول العالم، بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.

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