6 علامات تكشف إصابتك بأمراض القلب.. بينها الأذن والأظافر

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يمثل القلب الحياة للإنسان، ولكن من المحزن أن أمراض القلب قد أصبحت منتشرة بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، إذ إن واحداً من كل أربعة في الغرب يتوفون نتيجة الأمراض القلبية.

وبينما أنت غير قادر على قياس درجات قلبك بنفسك، إلا في حالة وجود جهاز إلكتروني لعمل هذا، فإن هناك 6 علامات غير اعتيادية ستساعدك على معرفة بأنك معرض للإصابة بمرض في القلب، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

الأعراض الستة

1- الأذن المجعّدة

وهي التجاعيد القطرية الموجودة على شحمة الأذن، والمعروفة باسم “علامة فرانك”، والتي سميت باسم الطبيب الأمريكي ساندرز فرانك.

وأظهرت الدراسات أن هناك ارتباطاً بين التجويف الخارجي المرئي على شحمة الأذن وزيادة خطر الإصابة بتصلب شرايين القلب.

وأظهرت أكثر من 40 دراسة وجود ارتباط بين هذا التشكيل الأذني وبين زيادة مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين، إلا أنه ليس من الواضح سبب هذا الارتباط، ولكن افترض البعض أنه يتعلق بمصدر جنيني مشترك.

2- المطبات الدهنية

هي النتوءات الصفراء الدهنية المعروفة باسم “زانثوماس”، والتي من الممكن أن تظهر على المرفقين والركبتين والأرداف أو الجفون، وهذه النتوءات نفسها غير ضارة، ولكن من الممكن أن تكون مؤشر لمشاكل صحية أكبر.

والأشخاص الذين لديهم هذه النتوءات عادة ما يكونوا مصابين بمرض وراثي يسمى “هايبركولستروليميا”، وهم الذين لديهم مستويات عالية بشكل استثنائي من الكولسترول الدهني منخفض الكثافة، ما يسمى بـ “الكولسترول السيئ”.

3- الأظافر المنتفخة

من أقدم الأعراض الطبية المعروفة، وتم اكتشافه للمرة الأولى من قبل “أبو الطب” أبقراط في القرن الخامس قبل الميلاد، وتتسم أظافر الأصابع في هذه الحالة بأنها أكثر كثافة واتساعاً، وتحدث في كلتا اليدين، ولا تسبب ألماً لصاحبها.

ويرجع سبب التغيير في شكل الأظافر إلى وجود مشاكل في القلب، لأن الدم المؤكسج لا يصل إلى الأصابع بشكل صحيح، وبالتالي تنتج الخلايا “عامل” يعزز النمو، في محاولة لتصحيح المشكلة.

4- هالة حول قزحية العين

وهو عبارة عن خاتم رمادي حول الجزء الخارجي من القزحية (الجزء الملون من العين)، وهو لا يسبب مشاكل في الرؤية.

ويملك حوالي 45٪ من الأشخاص فوق سن الأربعين هذه الهالة الدهنية حول قزحية العين، وترتفع النسبة إلى حوالي 70٪ من الناس فوق سن الستين، وتبيّن أن وجود هذه الحلقة الدهنية يرتبط ببعض عوامل خطر الإصابة بمرض القلب التاجي.

5- لثة فاسدة وأسنان ضعيفة

يجب أن نلفت نظرك إلى أن الحالة الصحية لفمك هي مؤشر جيد لحالة صحة القلب والأوعية الدموية، فالفم المليء بالبكتيريا الضارة من الممكن أن تدخل مجرى الدم من الفم، وتسبب التهابا في الأوعية الدموية، وهو ما قد يترتب عليه الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأظهرت الدراسات أن فقدان الأسنان واللثة الملتهبة هي علامات لأمراض القلب.

6- شفاه زرقاء

عادة ما تكون الشفاه حمراء اللون، ولكن من الممكن أن تتسم باللون الأزرق عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، وذلك بسبب فشل نظامه والأوعية الدموية في توصيل الدم بالأكسجين إلى الأنسجة.

ولكي لا تصاب بالهلع سريعاً، فإن الشفاه قد تصبح زرقاء في حالات أخرى بعيدة عن وجود مشاكل في القلب، وذلك في حالة إذا كنت تشعر بالبرودة الشديدة، أو أن تكون متواجداً في ارتفاع عالٍ، بسبب نقص الأكسجين، وهي مشاكل من السهل حلها.