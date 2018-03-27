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ثغرة خطيرة في «IOS» تسمح لـ Siri بهذا الأمر.. احذرها

ثغرة خطيرة في «IOS» تسمح لـ Siri بهذا الأمر.. احذرها
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 تواصل – فريق التحرير:

عثر القائمون على موقع MacMagazine على ثغرة في iOS موجودة في الإصدارات 11.2.6 و11.3 على حد سواء، تسمح بقراءة محتويات الرسائل.

ويوفر iOS خياراً لعدم عرض محتويات الرسائل على شاشة القفل عندما يكون الجهاز مقفلاً، وبالتالي يظهر التنبيه من التطبيق مع تشفير الرسالة، لكن وبحسب الموقع، فإن سيري ستقوم بقراءة محتويات تلك الرسائل حتى مع عدم عرضها على شاشة القفل.

وباستثناء تطبيق iMessage، ستكون “سيري” قادرة على قراءة الرسائل من تطبيقات مثل مسنجر أو WhatsApp بشكل فوري.

وتلك ثغرة لن تكون مؤثّرة كثيرًا على اعتبار أن جهاز يبقى دائمًا على مقربة من المستخدم، وأن تفعيل سيري عن بُعد يتم عبر صوت المُستخدم صاحب الجهاز فقط.

وقام الموقع بالتبليغ عن الثغرة التي ستقوم آبل بمعالجتها مع إطلاق النسخة المُستقرّة من iOS 11.3 خلال الأسبوع المُقبل.

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