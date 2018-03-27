مفاجأة.. السمك المشوي يحميك من 7 أمراض خطيرة 

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

قرار مهم لمجلس الوزراء عن رسوم العمالة الوافدة بقطاع المقاولات

قرار مهم لمجلس الوزراء عن رسوم العمالة الوافدة بقطاع المقاولات

«التحالف الأحمر».. تفاصيل مخطط أعلى سلطة إيرانية لاغتيال «الجبير» بواشنطن

«التحالف الأحمر».. تفاصيل مخطط أعلى سلطة إيرانية لاغتيال «الجبير» بواشنطن

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

مفاجأة.. السمك المشوي يحميك من 7 أمراض خطيرة 

مفاجأة.. السمك المشوي يحميك من 7 أمراض خطيرة 
0

تواصل – فريق التحرير:

يحتوي السمك المشوي على العديد من العناصر الغذائيّة وهو من أكثر الأطباق المفيدة للصحة كما يُنصح بتناوله باستمرار، ونظراً للأهمية التي يكتسبها السمك المشوي، لا بد من الاستفادة من فوائدة العديدة والمتنوعة.

إليك 7 فوائد مهمة للسمك المشوي كالآتي:

1- يقي من أمراض القلب والشرايين

يحمي تناول السمك المشوي بشكلٍ منتظم من الإصابة بأمراض القلب والشرايين؛ إذ إن البروتين الموجود في هذا الطبق يرفع مستوى الكولسترول الجيد في الجسم ويخفض من مستوى الكولسترول الضار، ويحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين والجلطات الدماغية.

وينصح بتناول السمك المشوي مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً خصوصاً لمرضى القلب وتصلب الشرايين.

2- يخفف من الشعور بالاكتئاب

ينتج الشعور بالاكتئاب عن نقص الحامض الدهني الأوميغا 3 في خلايا الدماغ، وتُعتبر الأسماك من المصادر الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي تحسن المزاج وتساعد على إفراز هرمون السيروتونين الذي يخفف الشعور بالاكتئاب.

3- يتصدى للربو وحساسية الصدر

إن تناول الأسماك التي تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت مثل السلمون والتونة يخفف من الأعراض المصاحبة للربو وحساسية الصدر وخصوصاً عند الأطفال؛ بسبب المركبات التي تعمل على التخفيف من أعراض الحساسية.

4- يعالج التهاب المفاصل

يساعد تناول السمك المشوي على التخفيف من حالات الإصابة بالتهاب المفاصل ويخفّف من الأعراض المصاحبة له؛ مثل ألم المفاصل الشديد، كما أنه يخفف من الأعراض المصاحبة لأمراض الجهاز المناعي.

5- يحافظ على صحة الدماغ والأعصاب

تساهم أحماض الأوميغا 3 الموجودة في السمك في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ، وتمنع الإصابة بالعديد من الأمراض؛ مثل الالزهايمر والصرع والتشنج، ويخفف من أعراض مرض التوحد.

6- مفيد جداً لمرضى السكري

يعتبر النظام الغذائي المعتمد على الأسماك المشوية مفيداً جداً لمرضى السكري؛ لأنها تعد كنوعٍ من البروتين يساعد على ضبط مستوى سكر الدم ويمنع ارتفاع السكر وانخفاضه بشكلٍ مفاجئ.

7- يقلل من احتمال الإصابة بالسرطان

تساعد الأحماض الدهنية المتوفرة في الأسماك في تقليل احتمال الإصابة بمرض السرطان؛ خصوصاً سرطان الثدي والقولون، وذلك بسبب تثبيط عمل الجذور الحرة المسببة لمرض السرطان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الإحصاء»: 400 ألف مواطن يعانون أمراضًا مزمنة.. نسبة الإناث الأعلى

«الإحصاء»: 400 ألف مواطن يعانون أمراضًا مزمنة.. نسبة الإناث الأعلى

أخصائي: الأمراض المعدية بالمملكة في انحدار بينما ترتفع المزمنة

أخصائي: الأمراض المعدية بالمملكة في انحدار بينما ترتفع المزمنة

حمل المرأة المصابة بأمراض مزمنة أصبح ممكنًا.. بشرط واحد

حمل المرأة المصابة بأمراض مزمنة أصبح ممكنًا.. بشرط واحد

«أمراض مزمنة» تهدد الأطفال بسبب استخدام  الأجهزة اللوحية

«أمراض مزمنة» تهدد الأطفال بسبب استخدام  الأجهزة اللوحية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد
مضمار العلماء
تدوينات حرة

مضمار العلماء

المزيد
تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي
تقارير وحوارات

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

المزيد
وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟
مقالات

وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>