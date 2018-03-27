مفاجأة.. السمك المشوي يحميك من 7 أمراض خطيرة 

تواصل – فريق التحرير:

يحتوي السمك المشوي على العديد من العناصر الغذائيّة وهو من أكثر الأطباق المفيدة للصحة كما يُنصح بتناوله باستمرار، ونظراً للأهمية التي يكتسبها السمك المشوي، لا بد من الاستفادة من فوائدة العديدة والمتنوعة.

إليك 7 فوائد مهمة للسمك المشوي كالآتي:

1- يقي من أمراض القلب والشرايين

يحمي تناول السمك المشوي بشكلٍ منتظم من الإصابة بأمراض القلب والشرايين؛ إذ إن البروتين الموجود في هذا الطبق يرفع مستوى الكولسترول الجيد في الجسم ويخفض من مستوى الكولسترول الضار، ويحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين والجلطات الدماغية.

وينصح بتناول السمك المشوي مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً خصوصاً لمرضى القلب وتصلب الشرايين.

2- يخفف من الشعور بالاكتئاب

ينتج الشعور بالاكتئاب عن نقص الحامض الدهني الأوميغا 3 في خلايا الدماغ، وتُعتبر الأسماك من المصادر الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي تحسن المزاج وتساعد على إفراز هرمون السيروتونين الذي يخفف الشعور بالاكتئاب.

3- يتصدى للربو وحساسية الصدر

إن تناول الأسماك التي تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت مثل السلمون والتونة يخفف من الأعراض المصاحبة للربو وحساسية الصدر وخصوصاً عند الأطفال؛ بسبب المركبات التي تعمل على التخفيف من أعراض الحساسية.

4- يعالج التهاب المفاصل

يساعد تناول السمك المشوي على التخفيف من حالات الإصابة بالتهاب المفاصل ويخفّف من الأعراض المصاحبة له؛ مثل ألم المفاصل الشديد، كما أنه يخفف من الأعراض المصاحبة لأمراض الجهاز المناعي.

5- يحافظ على صحة الدماغ والأعصاب

تساهم أحماض الأوميغا 3 الموجودة في السمك في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ، وتمنع الإصابة بالعديد من الأمراض؛ مثل الالزهايمر والصرع والتشنج، ويخفف من أعراض مرض التوحد.

6- مفيد جداً لمرضى السكري

يعتبر النظام الغذائي المعتمد على الأسماك المشوية مفيداً جداً لمرضى السكري؛ لأنها تعد كنوعٍ من البروتين يساعد على ضبط مستوى سكر الدم ويمنع ارتفاع السكر وانخفاضه بشكلٍ مفاجئ.

7- يقلل من احتمال الإصابة بالسرطان

تساعد الأحماض الدهنية المتوفرة في الأسماك في تقليل احتمال الإصابة بمرض السرطان؛ خصوصاً سرطان الثدي والقولون، وذلك بسبب تثبيط عمل الجذور الحرة المسببة لمرض السرطان.