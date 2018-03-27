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القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا حريق مركز تجاري

القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا حريق مركز تجاري
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، إثر الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك: “علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، معربين لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين الشفاء العاجل لجميع المصابين” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس الروسي قال فيها : “بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، وما أسفر عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

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