شاهد أسوأ قناع يستخدمه لص أثناء تنفيذ جريمته (فيديو)

تواصل – متابعات:

ألقت الشرطة القبض على لص ظهر في مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة، وهو يرتدي كيساً بلاستيكياً شفافاً على رأسه، أثناء محاولته سرقة متجر للهواتف المحمولة.

وأظهر مقطع الفيديو، اللص وهو يقتحم متجراً للهواتف النقالة في منطقة أنيسينكا في الهند مساء الرابع عشر من مارس الحالي.

وعلى الرغم من محاولته إخفاء وجهه تحت كيس بلاستيكي شفاف، إلا أن ملامح اللص كانت واضحة جداً، إضافة إلى ظهور وشم على شكل قلب فوق إبهام يده اليسرى.

يذكر أن اللص تمكن من سرقة مجموعة من الهواتف والإكسسوارات بقيمة 2000 دولار أمريكي، وأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد فترة قصيرة من الحادثة، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.