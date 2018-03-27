200 مؤسسة ثقافية في معرض كتاب الجامعة الإسلامية

تواصل- ماجد الرفاعي:

تنظم الجامعة الإسلامية معرض الكتاب والمعلومات الخامس والثلاثين بمقر الجامعة، خلال المدة من 16-28 رجب الحال، الموافق 2-14 أبريل، بمشاركة نحو 200 مؤسسة ثقافية ودار نشر، برعاية كريمة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وقال مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، إن الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض الكتاب والمعلومات تشهد مشاركة نحو 200 مؤسسة ثقافية ودار نشر وطباعة وتوزيع.

وأشار إلى اكتمال تسجيل جميع العارضين في وقت مبكر جدا قبل موعد انطلاقته مما يؤكد المكانة العالية التي يحظى بها المعرض في الأوساط العلمية والمعرفية وبين طلاب العلم والمهتمين والقراء، وحرص المؤسسات الثقافية على المشاركة فيه حيث يعد من أبرز وأقدم المعارض في المنطقة.

وأضاف بأنه تم تخصيص فترتين لأوقات زيارة المعرض لكافة الزوار الأفراد والعوائل، الأولى صباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، والثانية مسائية من الساعة الخامسة عصرًا حتى العاشرة والنصف ليلاً.

وذكر بأنه تم اعتماد عدد من الندوات والمحاضرات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية ضمن فعاليات المعرض وبرنامجه الثقافي ، مؤكدًا بأنها تلبي رغبات مختلف فئات المجتمع.

وأعرب المرزوقي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته لمناشط الجامعة ودعمه لبرامجها العلمية والثقافية والطلابية التي تعزز أهداف الجامعة ورسالتها.

يذكر أن معرض الكتاب والمعلومات يعتبر من أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المملكة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، والذي تهدف الجامعة الإسلامية من خلاله إلى نشر العلم وتقريب مصادر العلوم لطلاب العلم والمساهمة في الإثراء العرفي.