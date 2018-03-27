خطوات بسيطة تمكنك من ربط جهازي أندرويد وآي فون

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تواصل- وكالات:

يضطر بعض المستخدمين لامتلاك أجهزة أندرويد وآي أو إس في آن واحد، لكنهم يجدون صعوبة في استخدام النظامين المختلفين معاً، ما يُشكل عبئاً نفسياً عليهم.

لذا نستعرض 7 نصائح لإيجاد طريقة مثالية تجعل “أندرويد” و”آي أو إس” يعملان بسلاسة وانسجام تام معاً، بحسب ما ورد في موقع “بوبسكي”:

1- قرر أي المنصتين تفضل
اختر أي نظام تشغيل تفضل واجعله الأساسي والثاني هو الثانوي، فخصص الأساسي للبيانات والمعلومات الحيوية والتطبيقات الأكثر استخداماً، واجعل الثاني نسخة احتياطية مع خيارات محددة للتطبيقات والبيانات.

والسبب عدم التوافقية، فليست كل التطبيقات تعمل بالمثل على المنصتين، بالإضافة إلى تطبيقات مثل سناب شات وواتس آب، تضطرك لتسجيل الدخول والخروج على جهاز واحد فقط في كل مرة.

2- اعرف حدود التطبيقات
لتكن سعيداً بالعمل المنسجم بين المنصتين، اعرف حدود تطبيقات كل نظام تشغيل على حدة.

3- حمل كل تطبيقات غوغل على آي أو إس
هذه الخطوة تُسهل الدخول على كلا النظامين أندرويد وآي أو إس والعمل بسلاسة، مثل غوغل مابس وغوغل درايف وجي ميل، فغوغل تُحدث تطبيقاتها بانتظام على كلا المنصتين، وتُخزن تلقائياً بياناتك على السحابة ومزامنتها مع جميع هواتفك وأجهزتك اللوحية.

4- الوصول لبياناتك في أبل على أندرويد
الأمر ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً، فتطبيق جي ميل لأندرويد يتيح الدخول بإيميل أبل، بالنقر على مفتاح القائمة (النقاط الثلاث) في الجهة العليا اليسرى ثم إضافة حساب، إدخال حسابك في أبل.

ولعمل تقويم أبل مع جهات الاتصال في أندرويد بسلاسة ومزامنة، ادخل إلى آي كلاود بمتصفح ويب ثم صدر بياناتك، بعدها ستتزامن جهات الاتصال مع التقويم.

لمشاركة جهات الاتصال، اختر جميع جهات الاتصال، ثم انقر على أيقونة “الترس” في الجهة السفلى اليسرى، ثم اختر “Export vCard”، ثم افتح جهات اتصال غوغل أونلاين ثم استرد الملف المحفوظ ثم النزول لأسفل للقائمة ثم النقر على المزيد ثم استرداد.

في تطبيق التقويم، انقر على مفتاح “مشاركة” ثم تقويم عام ثم انسخ “URL” الذي سيظهر، ثم افتح تقويم غوغل في متصفح ويب، ثم انقر على أيقونة (+) ثم ادخل “URL” الخاص بتقويم أبل، بعدها ستتزامن مع تقويم غوغل في أندرويد.

5- اختر تطبيقات محايدة
مثل نتفليكس للترفيه والأفلام، وسبوتيفاي للموسيقى، ودروب بوكس للتخزين السحابي، وسكايب لمكالمات الفيديو وفيس بوك مسنجر لمراسلة الأصدقاء، ومساعد رقمي شخصي محايد “كورتانا”.

6- ثق في حوسبة سحابية واحدة
اعتمد على غوغل درايف أو آي كلاود، فالأخيرة تكفلتها دولاراً واحداً شهرياً لـ50 غيغابايت، أما الأولى فتكفلك 2 دولار كل شهر لـ100 غيغابايت أو أكثر، إذا كنت ستستخدم هاتف آي أو إس كجهاز أساسي، ينبغي اختيار آي كلاود والعكس صحيح.

7- احصل على مساعدة من الكمبيوتر
إذا تعذر نقل بيانات أو ملفات بين أجهزة أندرويد وآي أو إس، فاستعن بكمبيوتر.

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