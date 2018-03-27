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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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سقوط طالب من الدور الثاني بمدرسة في القنفذة

سقوط طالب من الدور الثاني بمدرسة في القنفذة
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تواصل – القنفدة:

أصيب طالب «11 عاما» بمدرسة عاجة في محافظة القنفذة، صباح أمس، إثر سقوطه من الدور الثاني في المدرسة.

وفور تلقي عمليات الهلال الأحمر بلاغا بالحادثة، انتقلت فرقة إلى الموقع، إذ تم إسعاف الطالب ونقله إلى مستشفى القنفذة العام متأثرا بإصابات متفرقة، ورضوض في رأسه وجسده.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة محمد الحسني، أن المستشفى استقبل في الـ9 صباحا المصاب، وكان يعاني ألما في رأسه بسبب السقوط، وتم عمل الإجراء الطبي المناسب، وخياطة الجرح، وإجراء الفحوص والأشعة اللازمة، للتأكد من سلامته، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته، وفقا لـ”الوطن”.

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