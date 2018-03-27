الاحتلال يعطى الضوء الأخضر لـ«عيد الفصح اليهودي» بـ«القصور الأموية»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

عملية «التحالف الأحمر».. تفاصيل مخطط أعلى سلطة إيرانية لاغتيال «الجبير» بواشنطن

عملية «التحالف الأحمر».. تفاصيل مخطط أعلى سلطة إيرانية لاغتيال «الجبير» بواشنطن

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

الاحتلال يعطى الضوء الأخضر لـ«عيد الفصح اليهودي» بـ«القصور الأموية»

الاحتلال يعطى الضوء الأخضر لـ«عيد الفصح اليهودي» بـ«القصور الأموية»
0

تواصل – واس:

حذَّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مغبة تمادي اليهود المتطرفين ومنظماتهم في المس والاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى المبارك بطريقة تدريجية، بهدف تكريس تقسيمه الزماني، ريثما تتم عملية تقسيمه مكانيًا.

وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، الجهات الحكومية والعسكرية والشرطية والقضائية الإسرائيلية التي ساندت ودعمت هذا الزحف الاستيطاني التهويدي باتجاه أبواب المسجد الأقصى، حيث أعطت الشرطة الإسرائيلية الضوء الأخضر لإقامة تدريبات “قرابين عيد الفصح اليهودي” في منطقة القصور الأموية جنوب القدس المحتلة، وسط مشاركة العديد من الحاخامات المتطرفين.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج ممارساتها وسياساتها الاستفزازية، وتداعيات عدوانها المتواصل على المقدسات الإسلامية.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة سرعة التحرك والدفاع عن ما تبقى من مصداقية لهما في حماية الشعب الفلسطيني عامة، ومقدساته بشكل خاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حماس» تعلن القبض على المتورط في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

«حماس» تعلن القبض على المتورط في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

كيف أنقذ صحفي فلسطيني قرية كاملة من عصابات الصهاينة؟

كيف أنقذ صحفي فلسطيني قرية كاملة من عصابات الصهاينة؟

لماذا شتم الرئيس الفلسطيني سفير أمريكا بـ«أبيه»؟

لماذا شتم الرئيس الفلسطيني سفير أمريكا بـ«أبيه»؟

فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل طفلاً و4 شبان شرق القدس

فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل طفلاً و4 شبان شرق القدس

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد
مضمار العلماء
تدوينات حرة

مضمار العلماء

المزيد
تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي
تقارير وحوارات

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

المزيد
وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟
مقالات

وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>