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ماكينة صراف آلي توزع 40 ألف ريال.. تقدم لك 5 أضعاف ما تطلبه (فيديو)

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تواصل – الرياض:

تسبب خطأ موظف تغذية الصرافات بأحد البنوك في حفر الباطن، في قيام جهاز الصراف بصرف 500 ريال لمن يطلب سحب 100 ريال، ووصلت خسائر الموظف وزميله بسبب الصرف الخطأ إلى عجز 40 ألف ريال، وصار -كما يقول- مهدداً بفقدان وظيفته بسبب هذا الخطأ.

ويقول الموظف “فهد” الذي يعمل موظف تغذية الصرافات بمصرف الراجحي في حفر الباطن، إنه وقع في خطأ كبير بوضع العملة فئة 500 ريال بدلاً من فئة الـ 100 ريال، في جهاز الصراف أثناء تغذيته بالأموال.

ويضيف، تسبب الخطأ في قيام جهاز الصراف عند سحب العميل مبلغ 100 ريال بصرف 500 ريال بدلاً منها، ويتابع “فهد” الذي وضع رقم جواله في مقطع الفيديو أن الأمر تسبب في عجز أكثر من 40 ألف ريال، وأنه أحيل وزميله للتحقيق، وملزم بدفع هذه المبالغ للبنك وفقدان وظيفته هو وزميله.

وناشد “فهد” عبر المقطع الذي بثه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كل مَن صرف أموال ليست حقه أن يعيدها لفرع البنك في حفر الباطن حتى لا يُفصَل من وظيفته.

“تواصل” لا تستطيع التحقق من كافة المعلومات الواردة في مقطع الفيديو، وفي انتظار توضيح من مصرف الراجحي.

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