مضمار العلماء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

عملية «التحالف الأحمر».. تفاصيل مخطط أعلى سلطة إيرانية لاغتيال «الجبير» بواشنطن

عملية «التحالف الأحمر».. تفاصيل مخطط أعلى سلطة إيرانية لاغتيال «الجبير» بواشنطن

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

قصة المصري «عبدالمطلب» من البداية للنهاية.. قتله «الحوثي» قبل رؤية طفليه (فيديو)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

«التحالف»: الصاروخ الحوثي على الرياض إيراني الصنع من طراز «قيام» (صور)

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

مضمار العلماء

0
مضمار العلماء
علي بن محمد

نعم إنه مضمار العلماء، مضمار يأخذ فيه العلماء صولات وجولات بين مسائل فقهية والفتيا وترتحل فيه آرائهم بين الحل والحرام بين المكروه والمستحب، يخوضون فيه ليبينوا للناس دينهم الذي يتقربون فيه إلى خالقهم عز وجل.

إنها ساحة يُبصِّرون الناس بدين ربهم بدليل النقل الموافق للعقل، ويكون الخوض فيه في المسائل التي لا يوجد عليها دليل قاطع أو نص واضح أو متن اتصل سنده إلى مُبلِّغ دين المنعم الواهب محمد صلى الله عليه وسلم.

ومنذ صعود روح أطهر روح إلى باريها هو محمد -صلى الله عليه وسلم- بالاختلاف هل مات النبي أم لا؟ وأين يُدفن جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم؟

ومن هنا بدأ الخلاف وانتشرت المدارس الفقهية؛ ليصبح أول خلاف في الأمة هو هل مات النبي؟ وأين يدفن صلى الله عليه وسلم؟ لكن لوجود النص الواضح الصحيح اتضح الأمر للبشر.

ومن بعدها بدأ الخلافُ وانتشرت المدارس الفقهية وآراء العلماء، فمن مدرسة الأثر والرأي إلى المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب إلى آراء العلماء وإلى وسطية العلم يا مالك وطئ للناس كتاباً تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، كيف لا وهو دين سمح وسط دين خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وقال مالك -رحمه الله- كل يأخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم، والمستفتي على دين مفتيه.

فهل لنا أن نختلف ويحب بعضنا بعضاً؟ كيف لا ونحن نختلف في الفرعيات لا في الأساسيات.

علي بن محمد

Ali.abusaeed77@gmail.com

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الهزيمة الفكرية

الهزيمة الفكرية

صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر

صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر

شكراً يا معلم ابني

شكراً يا معلم ابني

شأنُ الصلاةِ عند الله عز وجل

شأنُ الصلاةِ عند الله عز وجل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد
تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي
تقارير وحوارات

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

المزيد
وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟
مقالات

وانتهى معرض الكتاب.. فماذا بعد؟

المزيد
عملية «التحالف الأحمر».. تفاصيل مخطط أعلى سلطة إيرانية لاغتيال «الجبير» بواشنطن
تقارير وحوارات

عملية «التحالف الأحمر».. تفاصيل مخطط أعلى سلطة إيرانية لاغتيال «الجبير» بواشنطن

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>