«البيئة» تعلن عن 5 وظائف مؤقتة للمواطنين

تواصل – واس:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر خمس وظائف هندسية شاغرة للسعوديين على نظام الوظائف المؤقتة بالرياض.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة سعد بن محمد المشوح أن الوظائف الشاغرة تشتمل على 4 وظائف شاغرة بمسمى “مهندس بيئة”، حيث يشترط لشغلها أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس هندسة بيئية، ووظيفة واحدة بمسمى “مهندس زراعي”، ويشترط لشغلها أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس هندسة زراعية.

ودعا المشوح الراغبين في شغل هذا الوظائف وتنطبق عليهم الشروط، إرسال البيانات خلال مدة خمسة أيام من تاريخ الإعلان على أيقونة التوظيف بموقع الوزارة الرسمي WWW.MEWA.GOV.SA، وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على هاتف 0112038888 تحويلة 1062 أو 1488.