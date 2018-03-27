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متى تبدأ رسميًا «مبادرة الـ21 مليارًا» لدعم العسكريين؟.. توضيح من «الإسكان»
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تواصل- فريق التحرير:

شددت وزارة الإسكان أنها تعمل حالياً على وضع آلية لدعم العسكريين؛ إنفاذاً للقرار السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- الخاص بدعم العسكريين، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيلها حال الانتهاء منها.

جاء ذلك في رد الوزارة على أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية قد بيّن -في وقت سابق- أنه سيتم العمل بالقرار نهاية الربع الأول للعام المالي 2018.

وأصدر المقام السامي في 14 من ديسمبر من العام 2017، موافقته على مبادرة قروض الـ21 ملياراً الموجهة للعسكريين الذين هم في الخدمة، المسجلين في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

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