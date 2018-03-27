تطبيق برنامج «التقويم» في 200 مدرسة بالمملكة

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تواصل- متابعات:

عقدت هيئة تقويم التعليم ممثلة ببرنامج التقويم المدرسي يوم أمس الاثنين في مدينة الرياض، الورشة التدريبية الثانية لأخصائيي التقويم المدرسي، وذلك ضمن استعدادات الهيئة للبدء بالدورة القادمة من برنامج التقويم المدرسي، الذي سيستهدف تقويم 200 مدرسة في عدد من مناطق المملكة.

وافتتح الورشة المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام في الهيئة دكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، وعدد من قيادات الإدارة.

وأكد القعيد أهمية التقويم المدرسي، الذي سيثمر عنه تحسين جودة العملية التعليمية – التعليمية، ويسهم في تطوير منظومة التعليم في المملكة؛ تحقيقًا لرؤية 2030، مشيراً إلى دور أخصائيي التقويم المدرسي المهم في تحقيق هذه النتائج.

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