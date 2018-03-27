500 مليون بيضة لإنتاج لقاح الأنفلونزا

تواصل – وكالات:

ذكرت تقارير دولية أن بيض الدجاج يساعد في إنتاج مئات الملايين من لقاحات الأنفلونزا على مدار العام.

وأوضح كبير باحثي اللقاحات في منظمة الصحة العالمية بجنيف مارتن فريدي، أنه يتم استخدام ما بين 450 مليوناً و500 مليون بيضة سنوياً، من أجل الحقن للتحصين ضد المرض، حيث يتم إنتاج أكثر من 90% من لقاح الأنفلونزا في العالم من البيض.

ويعتمد العلماء على منتجات ذات مستوى جودة معينة يحتاجونها في مزارع خاصة فقط، يتم فيها تربية الدجاج في ظل ظروف رقابية صارمة.

وقال فريدي «إنها أغلى من إنتاج البيض العادي المخصص للأكل»، مضيفاً أن الدجاج لا يمكن أكله.