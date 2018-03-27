حالة واحدة يُسمح فيها للأجانب بتملُّك العقار في حدود مكة والمدينة

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تواصل – مكة المكرمة:

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات أعمالها وتوثيقها والارتقاء بأدائها.

وأوضح الدليل الشروط والإجراءات التي يجب توفرها حال تملك غير السعودي للعقار، وفقاً لما ورد في النظام كما بين أنه لا يجوز توثيق أي عقد أو مبايعة أو إقرار يفضي إلى تمليك غير السعودي عقاراً في حدود مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة عدا ما يؤول للأشخاص بالإرث.

وذكر الدليل عددا من الموانع التي تحول دون إصدار الصكوك كأن يكون العقار على شواطئ المملكة بعمق 400 متر، وكذا المسايل ومجاري الأودية والسيول، والمشاعر المقدسة وحرمها، وغيرها مما ورد تفصيله في الدليل، حسب “المدينة”.

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