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طفل يدخل المستشفى بأعراض أنفلونزا.. فتبتر ساقه لسبب خطير!

طفل يدخل المستشفى بأعراض أنفلونزا.. فتبتر ساقه لسبب خطير!
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تواصل – وكالات:

أقدم أطباء على بتر ساق طفل عندما تبين بأن حالته الصحية خطيرة، إثر ظهور أعراض تشبه أعراض الزكام الشديد عليه.

واعتقد والدا “لوكي وايتسايد” الذي يبلغ من العمر 17 شهراً، بأن طفلهما مصاب بنزلة برد بعدما بدأت حرارته بالارتفاع، وعند اصطحابه إلى الطبيب تبين بأنه مصاب بصدمة إنتانية خطيرة.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى برمنغهام للأطفال على الفور حيث أودع في وحدة العناية المركزة، قبل أن يضطر الأطباء لبتر ساقه لإنقاذ حياته بعدما أدركوا بأن إنتانات دموية أصابت أوردة وشرايين ساقه اليمنى.

وقالت والدة الطفل معلقة على الحادث “حدث كل شيء بسرعة كبيرة، كان لوكي يلعب مع أصدقائه ويركض برفقتهم في المنزل، وعلى حين غرة حدث ما حدث”.

وأضافت “قال الأطباء بأنه يعاني من صدمة إنتانية حادة تشكل خطراً على حياته، وتتسبب في انخفاض ضغط الدم إلى مستوى منخفض، وتقلل من كمية الدم والأكسجين الذي يصل إلى أعضاء الجسم، ما يؤدي إلى توقفها عن العمل بشكل صحيح، ويضر بأنسجتها”.

ولا تزال حالة لوكي مستقرة بعد ثلاثة أسابيع من بتر ساقه اليمنى، ومن المقرر أن يبقى في المستشفى للمراقبة والرعاية على مدار الساعة، بحسب ما ورد في موقع ميترو الإلكتروني.

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