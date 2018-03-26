سباك ونجار وحداد وطباخ ودهّان.. 600 وظيفة تبحث عن عاملين في الطائف

تواصل – الطائف:

أطلق محافظ الطائف سعد الميموني ملتقى التوظيف الثاني الذي تنظمه وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس (الاثنين)، إذ يستهدف الملتقى توفير فرص وظيفية للشباب والشابات في منشآت القطاع الخاص بمشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز طاقات، ومكتب العمل، والهيئة العامة للسياحة، وبنك التنمية الاجتماعية، ومعهد ريادة الأعمال، وبرنامج بادر لحاضنات التقنية.

ووفقاً لـ «عكاظ» فإن عدد الفرص الوظيفية تجاوز 600 وظيفية مختلفة قدمتها أكثر من 25 جهة مشاركة، ومن أبرزها؛ سباك، نجار، حداد، منجد، طباخ، دهّان، ميكانيكي، سائق توزيع، حارس أمن، فني إنتاج، وفني استزراع، إضافة إلى وظائف الاستقبال وإعداد الطعام وبائع بصريات.

وشهد الملتقى إقبالاً كبيراً من الشباب والشابات وحُددت الرواتب بين 3 آلاف ريال إلى 10 آلاف حسب المؤهل ونوع الوظيفة.